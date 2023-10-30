İsrail televizyonu Gazze’de öldürülen çocukları “terörist” olarak saydı

İsrail’in Kanal 14 televizyonu, Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden kadın ve çocukları “terörist” olarak niteledi.

KAYNAK: AA
İsrail televizyonu Gazze’de öldürülen çocukları “terörist” olarak saydı

Televizyonun internet sayfasında yayımlanan infografikte, ölen Filistinlilerin sayısı “ortadan kaldırılan terörist” olarak gösterildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnternet Sayfasında Skandal İnfografik

İsrail’in Kanal 14 televizyonu, internet sayfasında Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren bir infografik yayımladı. İnfografikte, İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgiler yer aldı. Ancak infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, “ortadan kaldırılan terörist” ibaresine yer verildi. Böylece, televizyon, Gazze’de ölen kadın ve çocukları da terörist olarak nitelendirmiş oldu.

Gazze’de Kanlı Saldırılar

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar devam ediyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Gazze’deki iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457’si çocuk, 2 bin 136’sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kudra, yaralananların sayısının ise 21 bin 48 olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Savaşın başından bu yana İsrail’de bir ilk
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu Yaşam
12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu
Domuz etinden canlı parazit çıktı iddiası Gündem
Domuz etinden canlı parazit çıktı iddiası
AYM’nin Hak İhlali Kararı Sonrası Can Atalay’ın Dosyası Yargıtay’a Gönderildi Gündem
AYM’nin Hak İhlali Kararı Sonrası Can Atalay’ın Dosyası Yargıtay’a Gönderildi
Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması: Bana düşen neyse onu yapacağım Spor
Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması: Bana düşen neyse onu yapacağım
Netanyahu ABD’nin 11 Eylül saldırılarını hatırlattı. Ateşkes çağrılarını reddetti Dünya
Netanyahu ABD’nin 11 Eylül saldırılarını hatırlattı. Ateşkes çağrılarını reddetti
Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı'nda gelin olması gündem oldu Gündem
Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı'nda gelin olması gündem oldu
Hari Vukas'tan Rebic açıklaması: Burak Yılmaz antrenmandan kovmuştu Spor
Hari Vukas'tan Rebic açıklaması: Burak Yılmaz antrenmandan kovmuştu