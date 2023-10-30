İsrail televizyonu Gazze’de öldürülen çocukları “terörist” olarak saydı

Televizyonun internet sayfasında yayımlanan infografikte, ölen Filistinlilerin sayısı “ortadan kaldırılan terörist” olarak gösterildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnternet Sayfasında Skandal İnfografik

İsrail’in Kanal 14 televizyonu, internet sayfasında Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren bir infografik yayımladı. İnfografikte, İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgiler yer aldı. Ancak infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, “ortadan kaldırılan terörist” ibaresine yer verildi. Böylece, televizyon, Gazze’de ölen kadın ve çocukları da terörist olarak nitelendirmiş oldu.

Gazze’de Kanlı Saldırılar

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar devam ediyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Gazze’deki iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457’si çocuk, 2 bin 136’sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kudra, yaralananların sayısının ise 21 bin 48 olduğunu kaydetti.