İsrail’de 125 bin kişi tahliye edildi

İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu, 7 Ekim'den bu yana sınırın kuzey ve güneyinden 125 bin kişinin başka bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
İsrail’de 125 bin kişi tahliye edildi

İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu Başkanı Yoram Laredo düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Laredo, “Savaşın başlangıcından bu yana kuzey ve güneyden tahliye edilen 125 bin kişi, devlet tarafından otellerde ve misafirhanelerde ağırlanıyor.” dedi.

İsrail Savunma Bakanlığının tahliye edilen kişilerin yıl sonuna kadar bulundukları yerde kalmalarını tavsiye ettiğini belirten Laredo, Ulusal Sivil Savunma Kurumunun bu tavsiye doğrultusunda “kaynaklarını artırmaya çalıştığını” ifade etti.

Hamas, İsrail’in güneyindeki Gazze Şeridi’nden 7 Ekim’de saldırı başlatırken, kuzeyindeki Lübnan sınırında ise Hizbullah ile 8 Ekim’den bu yana çatışmalar sürüyor.

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