İsrail Hamas'ın merkezini böyle vurdu. Koca mahalleyi haritadan sildiler

İsrail, Gazze’den atılan roketlere karşılık olarak Hamas’ın diğer hedeflerine de saldırdı. Saldırılarda 900’den fazla İsrailli öldü, 2616 İsrailli yaralandı. Gazze’de ise 560 Filistinli hayatını kaybetti, 2900 Filistinli yaralandı.

El-Furkan mahallesi yerle bir oldu

Edinilen bilgiye göre, İsrail Savunma Kuvvetleri IDF (Israel Defense Forces), düzinelerce savaş uçağıyla Gazze’nin el-Furkan mahallesindeki hedefleri vurdu. Açıklamada el-Furkan mahallesinin “Hamas için bir terör yuvası görevi gördüğünü ve İsrail’e karşı birçok faaliyetin yürütüldüğünü” belirtti. Mahallede büyük hasar meydana geldi.

Gazze’den roket yağmuru

İsrail’in saldırısına karşılık olarak Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket fırlatılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi.

İsrail’de ve Gazze’de ölü ve yaralılar

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas’ın saldırısında 900’den fazla İsrailli öldü, 157’si ağır toplam 2616 İsrailli yaralandı. Ayrıca Gazze’de Tel al-Hawa mahallesine hava saldırıları düzenlendi ve Gazze’deki Maliye Bakanlığı karargahı tahrip edildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 560 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’da da 16 Filistinliyi öldürdü.