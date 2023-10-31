İsrail'de ölen asker sayısı artıyor. Ordu sözcüsü açıkladı

İsrail ordusunda, Filistinli gruplarla çatışmada ölen asker sayısı 315'e yükseldi.

KAYNAK: AA
İsrail'de ölen asker sayısı artıyor. Ordu sözcüsü açıkladı

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 315'e yükseldiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Şu ana kadar 315 asker ve subayın ailelerine ölümleriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran Ordu Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ndeki rehine sayısının 238 olduğunu" kaydetti.

Gazze'deki "kara saldırılarının" devam edeceğini söyleyen Hagari, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek, bu siyasi düzeyde bir karardır ve bunu uyguluyoruz." dedi.

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