İsrail’den akılalmaz savaş propagandası. Tepki yağıyor

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, savaş sebebiyle İsraillilerin duyduğu korku ve stresin, kilo vermek ve sağlıklı kalmak için yararlı olabileceğine dair bir yazı yayımladı.

İsrail’den akılalmaz savaş propagandası. Tepki yağıyor

7 Ekim tarihinde başlayan İsrail-Hamas çatışması tek taraflı bir çatışmaya dönüşerek İsrail’in Gazze şehrindeki sivilleri yok etmeye başlamasıyla devam ediyor.

İsrail’e dünya genelinde birçok hükümet, Gazze'de yapılan katliamı durdurma çağrısı yaparken,İsrail hükümeti ise, gerek askeri gerekse medya yoluyla saldırılarına ve propagandalarına devam ediyor.

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“SAVAŞ STRESİNİ KİLO VERMEK VE SAĞLIKLI KALMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ”

Karar’ın haberine göre, Son olarak The Jerusalem Post'ta yayımlanan bir haber, içerisindeki akılalmaz ifadeler sebebiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu haberde, "İsrail'in Hamas'la savaşı nedeniyle ortaya çıkan füze korkusu, milyonlarca İsrailliyi sürekli endişe ve stres durumuna sokuyor. Ama bu stresi kilo vermek ve sağlıklı kalmak için kullanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, savaş sebebiyle stres ve kaygının arttığı, bunun da kilo alımına neden olabildiği belirtilirken, "Televizyon karşısında geçirilen uzun saatler, hareketsizlik, uykusuzluk ve yeme artışı obeziteye yol açabilir. Daha az uyku, uyanıkken daha az kalori yakılması anlamına gelir" denildi.

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STRES SAYESİNDE SAĞLIKSIZ KİLO VERME 'TAVSİYELERİ'

Ardından "İsrail'in Hamas'la savaşının sizi stres altına almasının ve kilo vermenizin 4 yolu" başlığıyla aşağıdaki şu maddeler sıralandı:

1-) Stres iştah hormonlarını uyararak açlığın artmasına neden olabilir. Ama daha kısa süreli stres, aksine iştah isteğini bastırabilir. Araştırmalar, insanların yaklaşık yüzde 40'ının, strese daha az yemek yiyerek yanıt verdiğini tahmin ediyor. Güvenlik durumunun yarattığı dikkat dağınıklığı ve stres, bireylerin daha küçük porsiyonlar yemelerine, öğün atlamalarına, hatta yemeyi tamamen unutmalarına neden olabiliyor.

2-)Çeşitli çalışmalar stres hormonlarının salınmasının metabolizmayı etkileyebileceğini öne sürüyor. Stres sırasında salınan kortizol gibi hormonlar vücuttaki enerji depolarını hedef alıp kalori yakımının ve metabolizmanın artmasına neden oluyor. Bununla birlikte kortizolün enerji üretmek için kasları parçalayabildiği ve potansiyel olarak yağ yüzdesinde azalma yerine kas kütlesinde azalmaya yol açabileceği biliniyor.

3-)Stres dönemlerinde vücut, diğer bedensel işlevlere öncelik vermek için sindirim sistemini baskılıyor. Sindirimdeki bu yavaşlama ve sindirim enzimleri salgısının azalması, besin emilimini engelleyebiliyor. Ek olarak, stres ve kaygı mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor ve bu da bireylerin gıda alımından kaçınmasına veya azaltılmasına ve potansiyel olarak kilo kaybına sebep olabiliyor.

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