ABD’nin İsrail’e verdiği savaş taktiği ortaya çıktı

ABD’nin Gazze’ye saldırılarına devam eden İsrail’e verdiği savaş taktiği ortaya çıktı. ABD ‘sivil kayıpların azaltılması’ için ‘daha küçük bombalar’ kullanılması tavsiyesi verdi.

ABD’nin İsrail’e verdiği savaş taktiği ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'ye ağır bombardımanı 31'inci gününde devam ederken, sivil ölümleri nedeniyle İsrail'e gelen tepkiler de büyüyor. ABD, ilk günden beri İsrail'e açıkça destek verirken, son olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD’li yetkililer, İsrail’in Gazze Şeridi’nde neden olduğu sivil kayıplarını azaltmak için bazı "tavsiyelerde" bulundu. Yetkililer, Hamas liderleri ve onların altyapısının izini sürerken daha küçük bombalar kullanmak da dahil çeşitli adımlar üzerinde durdu.

'HAMAS LİDERLERİNİ HEDEF ALIN'

Söz konusu öneriler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, cuma günü İsrail ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde gündeme geldi.

Gazete, söz konusu öneriler arasında, Hamas liderlerini hedef alma yöntemlerinin geliştirilmesi, saldırı başlatmadan önce Hamas’ın komuta ve kontrol ağları hakkında daha fazla istihbarat toplanması, tünel ağını çökertmek için daha küçük bombalar kullanılması ve sivil nüfusu ayırmak için kara kuvvetlerinin kullanılması gibi yöntemler önerildiğini yazdı.

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