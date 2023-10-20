İsrail’den basına sansür. Dünyaca ünlü televizyon kanalı kapatılacak

İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail’deki ofisinin kapatılmasına imkan sağlayan acil durum düzenlemelerini onayladı.

KAYNAK: AA
İsrail’den basına sansür. Dünyaca ünlü televizyon kanalı kapatılacak

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, hükümetin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin Al Jazeera'nin yayınlarının İsrail askerleri ve vatandaşlarını tehlikeye attığını savunduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinin kararına ilişkin Al Jazeera televizyonundan açıklama yapılmadı.

Katar merkezli Al Jazeera'nın İsrail'deki ofislerinin kapatılmasının, İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Galant ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da desteklendiği duyurulmuştu.

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