Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı

Farklı ülkelerde İsrail büyükelçiliklerine saldırı olurken Türkiye’de de bu gibi girişimler oldu. Saldırıların devam etmesi ile protestolar her geçen gün devam ediyor.

Gerçekleşen protestoların biri Ankara’nın İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlendi Ankara’da bir grup vatandaş, İsrail Büyükelçiliği’nin önünde toplanarak çocuk oyuncağı bıraktı.

İsrail Büyükelçiliğinin önüne gelerek bebek beşiği içine üzerlerine kan renginde boya dökülen oyuncak bebekler ve çocuk kıyafetleri bıraktı.

Grup yapılan açıklamalarında Gazze için gözyaşının bittiği, boğazın düğümlendiği yer olduğunu belirterek olaysız bir şekilde dağıldı.

İSRAİL- FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı’ndan sonra savaş başladı. İsrail art arda Gazze’yi bombaladı. Yüzlerce insan hayatını kaybederken İsrail hem savaş hem de insanlık suçu da işliyor.

Savaş 14. gününde de devam ediyor. Gözler şimdi kara harekatında.