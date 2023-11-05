İsrail’den Gazze iddiası: Yerleşim bölgelerine girdik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırında düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yoğun çatışmalara girildiğini aktardı.

Gallant, ordunun Gazze'ye hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini söyledi.

İsrail’e karşı saldırıların sorumlusunun 'Hamas liderliği' olduğunu belirten Gallant, “(Hamas’ın Gazze’deki lideri) Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız. Eğer Gazzeliler ona bizden önce ulaşırlarsa bu, savaşı kısaltacaktır” diye konuştu.

“Savaşın sonunda Gazze'de artık Hamas’ın kalmayacağını” iddia eden İsrailli Bakan, “İsrail ve ABD, bu konuda koordineli çalışıyor. Artık Gazze'den İsrail'e yönelik bir güvenlik tehdidi olmayacak ve İsrail, Gazze'de başını kaldıran herkese karşı istediği güvenlik önlemini alma konusunda mutlak eylem özgürlüğüne sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

Gallant, ülkesinin "Hizbullah'la savaşa girme niyetinde olmadığını”, ancak İsrail Hava Kuvvetleri'nin herhangi bir olası gelişmeye karşı hazır olduğunu kaydetti.

Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "hata yapıp" savaşa girmeye karar vermesi halinde "Lübnan'ın kaderini belirleyeceğini" söyledi.