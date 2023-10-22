İsrail’den İran’a tarihi tehdit: “Sizi yeryüzünden sileriz”

İsrail saldırılarına aralıksız devam ederken, bir taraftan da çevreden kendilerine açılabilecek cephelere tehditler savurmaya devam ediyor. Tehditlerin bir tanesi de İran’a yönelik yapıldı.

İsrail’den İran’a tarihi tehdit: “Sizi yeryüzünden sileriz”

İsrail-Gazze arasındaki çatışmalar 16. Günündeyken İsrail tarafından gelen açıklamalar savaşın yayılabileceğine işaret ediyor. Son olarak Hamas’a destek oldukları takdirde İran ve Hizbullah’ın büyük bedeller ödeyeceğini belirten İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, "İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz. Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek " dedi.

Daily Mail’e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, Lübnan ve Hizbullah’ın Hamas’ın ödediği gibi ağır bedeller ödeyeceğini sözlerine ekledi.

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"KUZEY CEPHESİ AÇILIRSA DOĞRUDAN İRAN'I HEDEF ALACAĞIZ"

Barkat’ın Daily Mail’e verdiği demecin devamında: "İsrail sadece Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran'ı hedef alacağız. İran'ın amacı İsrail'e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz.

İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız. İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz" dedi.

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