İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

KAYNAK: AA
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
İsa Karaarslan sordu Fatih Tekke maziye daldı Spor
İsa Karaarslan sordu Fatih Tekke maziye daldı
Köpeğin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı Yaşam
Köpeğin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Başına tomruk çarpan Eski MHP'li başkanın oğlu hayatını kaybetti Yaşam
Başına tomruk çarpan Eski MHP'li başkanın oğlu hayatını kaybetti
ABD'li senatörden kendi ülkesine 'sorumsuzluk olur' uyarısı Dünya
ABD'li senatörden kendi ülkesine 'sorumsuzluk olur' uyarısı
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu Dünya
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Rizeli Vatandaş: 'Mazot Fiyatı Ne Olursa Olsun, Bundan Sonra Yerli ve Milli TOGG'u Tercih Edeceğim!' Gündem
Rizeli Vatandaş: 'Mazot Fiyatı Ne Olursa Olsun, Bundan Sonra Yerli ve Milli TOGG'u Tercih Edeceğim!'