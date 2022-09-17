﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 

İsrail, son bir hafta içinde saldırılarına tüm şiddetiyle devam ediyor.

Son dönemde Suriye'ye hava saldırılarını artıran İsrail, Şam Havalimanı'nı vurdu.

İsrail, gece saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’daki havalimanına ve bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıda 5 Suriyeli askerin öldüğünü aktardı. Haberde, Suriye hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğü belirtildi.

İsrail ise saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Son dönemde Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artıran İsrail’in son haftalarda düzenlediği saldırılar sonucu Halep Havalimanı da geçici olarak kapatılmıştı.