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İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Şam Havalimanı'nı vurduğunu bildirirken, 5 Suriyeli askerin de öldüğünü açıkladı. 

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:40
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İsrail'den Suriye’nin başkent Şam’a hava saldırısı: Havalimanı vuruldu, 5 ölü

İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
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İsrail, son bir hafta içinde saldırılarına tüm şiddetiyle devam ediyor.

Son dönemde Suriye'ye hava saldırılarını artıran İsrail, Şam Havalimanı'nı vurdu.

İsrail, gece saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’daki havalimanına ve bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıda 5 Suriyeli askerin öldüğünü aktardı. Haberde, Suriye hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğü belirtildi.

İsrail ise saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Son dönemde Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artıran İsrail’in son haftalarda düzenlediği saldırılar sonucu Halep Havalimanı da geçici olarak kapatılmıştı.

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