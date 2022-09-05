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İsrail uçakları Türkiye’ye inecek. Normalleşmede bir adım daha

İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları sonrası İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye-İsrail havacılık anlaşmasına onay verildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 15:49
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:20
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İsrail uçakları Türkiye’ye inecek. Normalleşmede bir adım daha. İsrail Başbakanı Yair Lapid açıkladı

İsrail uçakları Türkiye’ye inecek. Normalleşmede bir adım daha
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Mart ayının başında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'ya gelmesiyle sinyallerinin verildiği Türkiye- İsrail normalleşmesi, AKP iktidarı tarafından sürdürülüyor.

Normalleşme adımlarında yeni gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye-İsrail havacılık anlaşmasına onay verildiğini açıkladı.

SİYONİST UÇAKLARI İSTANBUL'A İNİŞ YAPACAK
Lapid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik anlaşmayı onayladık. Bundan böyle İsrail havayolları İstanbul'a ve Türkiye'deki diğer noktalara iniş ve kalkış yapabilecek” ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ ADIM BÜYÜKELÇİLİK
Anlaşmanın İsrail'e fayda sağlayacağını kaydeden Lapid, “Ayrıca bu, bölgedeki istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım Büyükelçilerin atanmasıdır” dedi.

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Mikado
5.09.2022 17:37
Zaten ticaret devam ediyordu varsın uçaklarda gelsin insin gerisi göstermelikti  
 
A Aydın
5.09.2022 16:51
Neredeeen nereye. Bay Kemal herşeyde olduğu gibi gene çark etti!!!  
 
Halil aksoy
5.09.2022 16:38
Yani İsraile teslimiyette öldürmeyi iyibilenlere daha daha güzellikler yapın eyyyytttt  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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