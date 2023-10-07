İsrail'in demir kubbe savunma sistemi Filistin füzeleriyle başa çıkabiliyor mu? İşte görüntüler

İsrail'e ait Demir Kubbe füze savunma sisteminin Gazze Şeridi'nden atılan füzeleri vurduğu görüntüler internete düştü. İsrail-Gazze hattında tansiyon oldukça yüksek. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi Filistin füzelerine karşı koyabiliyor mu?

İsrail'in demir kubbe savunma sistemi Filistin füzeleriyle başa çıkabiliyor mu? İşte görüntüler

Yayınlanan bazı videolar İsrail füze savunma sisteminin Filistin füzelerini vurmada oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Ancak buna rağmen Gazze Şeridi'nden atılan birçok roketin hedefine ulaştığını belirtmek gerekir.

Özellikle İsrail'in en büyük şehirleri olan Kudüs ve Tel Aviv'e yakın bölgelerde patlamalar olduğu bildiriliyor. Bu kentlerin birçok bölgesi alevler içinde kalmış durumda. Filistinli kaynaklara göre, İsrail topraklarına 5.000'den fazla roket atıldı. İsrail yetkilileri ise Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin sayısı konusunda resmi bir açıklama yapmış değil.

HAMAS ÜYELERİ ÜLKE TOPRAKLARINA SIZDI

İsrail medyası Filistinli örgüt Hamas'a ait çok sayıda silahlı militanın ülke topraklarına sızmayı başardığını söylüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler de zaten bunu doğrular nitelikte. Filistin güçlerinin saldırısıyla bağlantılı olarak İsrail yedek askerlerini seferber etme kararı aldı.

Olayların merkez üssünün Filistinlilerin en az bir polis karakolunu ele geçirmeyi ve yerleşim bölgesini neredeyse tamamen işgal etmeyi başardığı İsrail'in Sderot şehri olduğunu belirtelim. Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırıları sonucu yerel hastanelere göre yüzden fazla kişi yaralandı ve en az altı kişi hayatını kaybetti. Sağlık kuruluşları ise yaralıları tedavi etmeye devam ediyor.

Sınır bölgelerinde yaşayan insanlar, topluca evlerini terk etmeye başladılar. Bu sırada sınırı geçen Filistinlilerin, yapımında kullanılan gizli teknoloji nedeniyle ihraç edilmeyen ve dünyanın en korumalı tanklarından biri olan Merkava IV da dahil olmak üzere çok sayıda İsrail askeri aracını imha etmeyi başardıkları bildiriliyor.

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