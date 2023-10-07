Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün sabah saatlerinde Hamas örgütünün saldırısıyla başlayan Filistin İsrail savaşı konusunda yarın acil bir toplantı yapacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

Bugün sabah saatlerinde Hamas örgütünün Gazze Şeridi'nden düzenlediği saldırıyla başlayan Filistin İsrail savaşında iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybederken iki ülke arasındaki gerginlik giderek artmaya devam ediyor.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN ACİL TOPLANTI KARARI

İki ülke arasındaki karşılıklı füze atışları devam ederken Hamas örgütüne bağlı silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki ülke arasındaki durumla ilgili yarın acil bir toplantı yapacağını duyurdu.

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