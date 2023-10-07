Hamas İsrail askerlerini esir alıp tankları imha etti

İsrail’e saldırı başlatan Hamas İsrail’e ait tankları ele geçirirken bazı İsrail askerlerini esir aldı.

KAYNAK: İHA
Hamas İsrail askerlerini esir alıp tankları imha etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sınırda bazı İsrail askerlerini esir alırken, tankları ele geçirdi. İsrail'e ait tankların imha edildiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ediyor. El Kassam Tugaylarının paylaştığı videolarda, sınır hattında İsrail bazı İsrail askerinin esir alındığı, tankların ele geçirildiği ve imha edildiği görüldü. Başka bir videoda ise İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiği anlar yer aldı.

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