İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne operasyon başlattığını duyurdu. Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaların tüm görüntüleri...
İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.
İsrail medyası, roket saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.
Gazze-İsrail sınırındaki çatışmalarda ölen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın cenazeleri, bölgeden uzaklaştırıldı.
Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler
Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler: