İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne operasyon başlattığını duyurdu. Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaların tüm görüntüleri...

KAYNAK: AA
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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 1

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 2

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 3

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 4

İsrail medyası, roket saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 5

Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 6

Gazze-İsrail sınırındaki çatışmalarda ölen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın cenazeleri, bölgeden uzaklaştırıldı.

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 7

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 8

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 9

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 10

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 11

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 12

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 13

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 14

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 15

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 16

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 17

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 18

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 19

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 20

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 21

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 22

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 23

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 24

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 25

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 26

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 27

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 28

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 29

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 30

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 31

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 32

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 33

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 34

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 35

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 36

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

37/44
İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 37

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 38

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 39

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 40

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 41

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 42

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 43

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı 44

Hamas ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalardan görüntüler:

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