Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler

Hamas’ın esir aldığı İsrail askerinin Gazze’ye getirildiği görüntüler ortaya çıktı. Esir askerlerin dövüldüğü görüldü.

Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler

İsrail topraklarına bugüne kadar görülmemiş büyük bir operasyon başlatan Hamas ve diğer Filsitinli örgütler, esir alınan İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı. Rehin alınarak Gazze'ye götürülenler arasında üst düzey İsrailli komutanların da olduğu iddia ediliyor. Ölen İsraillilerin sayısı 40'ı, yaralıların sayısı 700'ü aştı.

İsrail ablukası altındaki Gazze’yi kontrol eden Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail'in güney bölgelerine başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunda esir alınan İsrail askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Hamas’ın esir aldığı ve Gazze’ye getirilen İsrail askerlerinin darp edildiği görüldü. Ortaya çıkan görüntülerde Kamyonetle Gazze’ye getirilen esir İsrail askerlerinin Hamas militanları ve Gazzeliler tarafından darp edildiği görüldü.

Hamas, esir alınan İsrailli asker ve sivillere ilişkin şu ana kadar bir sayı açıklamadı. İsrail de, saldırılarda “Hamas teröristlerinin” çok sayıda sivili de rehin aldığını duyurdu.

FİLSİTİN: DEFALARCA UYARDIK

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk” dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail’e karşı başlattıkları “Aksa Tufanı operasyonuna” katılmaya çağırdı.

ABD VE AVRUPA’DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

ABD ve Avrupa ülkeleri, Hamas’ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail’e destek mesajları yayımladı.

Mısır ise, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara “azami itidal” çağrısı yaptı.

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