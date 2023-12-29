İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuk sayısı ortaya çıktı

İsrail, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne acımasız bir şekilde saldırıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail’in saldırılarında 210 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 21 bin 320’ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca 55 bin 603 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail’in saldırılarında 8 bin 800 çocuk ve 6 bin 300 kadın öldürüldü. Gazze’de 1.9 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bunların yarısı çocuktu. Gazze’deki çocuklar, İsrail’in altyapıyı hedef alması nedeniyle su, elektrik, gıda ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde yaşıyor.

Çocuklar, susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, aşırı soğuk ve yeni doğanlara yönelik aşı eksikliği gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları durmak bilmiyor. Dün gece ve bugün sabah saatlerinde Gazze’nin farklı bölgelerinde yaşanan katliamlar şunlardı:

Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir ailenin yaşadığı eve düzenlenen saldırıda 7 kişi öldürüldü. Ölenler arasında 3 çocuk vardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivil yerleşim birimlerine yoğun bir şekilde saldırdı. Saldırılarda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuktu.

Emel Hastanesi’nin yakınında bulunan bir binayı hedef alan İsrail, en az 10 Filistinliyi öldürdü. Ölenler arasında hastane çalışanları ve hastalar da vardı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, uluslararası toplumun tepkisine rağmen devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Gazze’de yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seren raporlar yayınlıyor. Gazze’de yaşayan 2,2 milyon Filistinli, İsrail’in saldırılarına karşı direnmeye çalışıyor.