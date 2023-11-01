İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 8 bin 796’ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 26 gündür devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 271 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3 bin 648'i çocuk olmak üzere 8 bin 796'ya yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 22 bin 219'a çıktığı aktarıldı. 2 bin 30 kişinin ise enkaz altında olduğu vurgulandı.

REFAH SINIR KAPISI TAHLİYE İÇİN AÇILDI

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail'in saldırılarında yaralananların Mısır'da tedavi edilmesi ve yabancı vatandaşların geçişi için bugün açıldı. Mısır'a ait ambulanslar Gazze tarafına geçerek yaralı ve hasta Filistinlileri alıp Mısır'a taşıdı. Mısır medyasına göre şu ana kadar en az 20 Filistinli hasta ve çifte vatandaşlığa sahip 110 kişi, Mısır'a giriş yaptı. Mısırlı sağlık yetkilileri ise toplam 81 Filistinlinin Mısır'da tedavi göreceğini aktardı.