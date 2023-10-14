İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 2 sivil öldü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Şebaa beldesine topçu atışı düzenledi.

KAYNAK: AA
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 2 sivil öldü

Saldırıda bir evin isabet alması sonucu 1 çift hayatını kaybetti.

Saldırının sebebi

İsrail ordusu, saldırının Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 havan topuna karşılık verildiğini açıkladı. Lübnan’dan İsrail’e yönelik saldırının sorumluluğunu ise Hizbullah Hareketi üstlendi. Hizbullah, işgal altındaki Kefr Şuba çiftliklerindeki İsrail askeri noktalarını havan ve roketlerle vurduklarını duyurdu.

Saldırının sonuçları

İsrail’in Şebaa beldesine yaptığı saldırıda, Nebatiye vilayetine bağlı sınır üzerindeki kimi evlere isabet ettiği bildirildi. Şebaa’daki bir evin isabet aldığı saldırıda, 1 çiftin yaşamını yitirdiği ve Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Saldırının bölgedeki durumu nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

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