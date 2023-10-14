LGBT’den Hamas’a destek

Yaklaşık 8 gündür süren İsrail-Hamas savaşı giderek büyümeye devam ederken, dünyanın farklı bölgelerinde hem İsrail için hem de Hamas için destek gösterileri gerçekleşiyor. Londra’da LGBT üyeleri, Hamas’a destek vermek için Hamas için yapılan yürüyüşe katıldı.

LGBT’den Hamas’a destek

07 Ekim 2023 tarihinde Filistin’e bağlı grup Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla başlayan İsrail-Hamas savaşı giderek büyüyor.

Savaşın 2. Gününde Filistin’e resmi savaş ilan eden İsrail, Gazze şehrindeki apartman,okul,hastane ve devlet binalarını savaş uçaklarıyla vurarak bir şehri resmen yok ediyor. Öte yandan Hamas örgütü ise İsrail’deki protestolarına devam ediyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde hem İsrail için hem de Hamas için destek gösterileri gerçekleştirilirken İngiltere’de İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren protestocular, operasyonun derhal son bulmasını istedi.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail'e yaptırım" ve "Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

LGBT ÜYELERİDE YÜRÜYÜŞE KATILDI

İngiltere’de İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren protestocular arasında LGBT üyeleride yer aldı. Açtığı pankartlarla yürüyüşe katılan LGBT üyeleri, “İsrail’e yaptırım” Filistin’e ise “özgürlük” istedi.

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