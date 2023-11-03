Gazze’deki acı tablo ortaya çıktı. Saatte 5 çocuk ölüyor

İsrail’in saldırılarına devam ettiği Gazze’deki acı tablo ortaya çıktı. Bölgede saatte 5 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK: AA
Gazze’deki acı tablo ortaya çıktı. Saatte 5 çocuk ölüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabahı “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze’de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin yüzde 40’tan fazlası çocuk.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children’ın (Çocukları Kurtarın), Hamas kontrollü sağlık yetkililerine dayandırdığı verilere göre, Filistin’de 3 haftada 3 binden fazla çocuk öldürüldü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760’ı çocuk, 2 bin 326’sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Bu kapsamda, Gazze’de saatte 5 çocuk öldürülüyor.

Save The Children, Filistin’de son 3 haftada öldürülen çocuk sayısının, dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022’de yaşanan çatışmalarda, bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.

2913 ÇOCUK ÖLDÜ

BM Genel Sekreterliğinin “Silahlı Çatışmalar ve Çocuklar” başlıklı raporlarında, 2022’de çatışma yaşanan 24 ülkede 2 bin 985, 2021’de 2 bin 515, 2020’de 22 ülkede 2 bin 674 çocuğun öldüğü belirtildi. 2019 raporunda ülke sayısına ilişkin bilgi verilmezken dünya genelindeki çatışmalarda 4 bin 19 çocuğun öldürüldüğü kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim’de İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık rapor yayımladı. Buna göre, Filistin’de öldürülen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913’ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail’in saldırılarında, henüz 1 yaşını doldurmamış 133 bebek, 3 yaşından küçük toplam 444 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail’in bombardımanlarında 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17 yaş) 523 çocuk da hayatını kaybetti.

YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUK

DSÖ, 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaralanan 18 bin 482 kişinin önemli bir kısmının da çocuk olduğunu açıkladı.

CNN’in İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, 7 Ekim’den bu yana 1400’den fazla İsrailli hayatını kaybetti, bunlardan 30’unun çocuk olduğu belirtildi.

UNICEF: GAZZE ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNÜŞÜYOR

UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze’nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

Gazze’deki çocukların, 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, “Gazze’de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor” ifadesini kullandı.

Elder, UNICEF’in, çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek “Gazze’deki çocuklar, yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor.” dedi.

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