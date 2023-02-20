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Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis önünde protesto etti

Binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis önünde protesto etti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:46
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İsrailliler Netanyahu'nun yargı düzenlemesini Meclis önünde protesto etti

Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis önünde protesto etti
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İsrail'de, Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine karşı başlayan kitlesel protestolar yedinci haftayı geride bırakırken, bu kez protestonun adresi teklifin oylanacağı Batı Kudüs'teki Meclis oldu.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji ile sağlık sektörü gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine binlerce kişi Meclis önünde toplandı.

Batı Kudüs'ün yanı sıra Tel Aviv ve diğer kentler de gösterilere sahne oldu. Tel Aviv'deki gösterilerde yüzlerce kişi şehrin merkezindeki Azrieli Kavşağı'nı kapatarak araç geçişini engelledi.

Öte yandan Yüksek Mahkemenin bazı yetkilerini Meclise devreden ve mahkemenin temel konularda yargı denetimi yapma yetkisini fiilen ortadan kaldıran teklifin yasalaşmasına yönelik oylamanın yapılacağı ilk oturum Mecliste bugün gerçekleştirilecek.

Teklifin yasalaşması için Mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN "YARGI REFORMU"

Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, "yarı-anayasa" olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı gördüğü durumlarda Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesi, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisini Yüksek Mahkemenin elinden almayı içeriyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını ifade etmişti. (AA)

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