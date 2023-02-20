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İsrail, depremle uğraşan Suriye'yi bombaladı. 5 ölü, 15 yaralı.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:01
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İsrail depremle uğraşan Suriye'yi bombaladı

İsrail, depremle uğraşan Suriye'yi bombaladı. 5 ölü, 15 yaralı.
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İsrail’in Şam'da yerleşim yerlerini hedef alan hava saldırısı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Dün düzenlenen hava saldırısında Şam'ın merkezindeki Kafr Sousa mahallesinde bir binanın hedef alındığı belirtildi. Binanın, İran'la bağlantılı ve korunaklı bir güvenlik noktasının yakınında olduğu iddia edildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bugün saat 00.22’de, İsrail'in işgal altındaki Suriyeli Golan yönünden, Şam şehri ve çevresindeki sivillerin yaşadığı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere bazı noktaları hedef alan füzeli hava saldırısı düzenlediği, hava savunmasının füzelere karşı koyduğu ve çoğunu düşürdüğü" ifadelerine yer verildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise İran destekli Hizbullah'ın bulunduğu bölgenin hedef alındığını ve saldırı sonrası patlamaların yaşandığını açıkladı

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