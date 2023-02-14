Akit ile İsral'in derin sitesi birbirine girdi. İsrailli kurtarma ekibine ajan diyen Akit'e MOSSAD'ın sesi cevap verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde de 7.6 büyüklüğünde iki deprem 10 ili vurmuştu. Bu depremlerde şimdilik 31 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 278 kişi de yaralanmıştı.

Depremlerin ardından bir çok ülke yardım için deprem bölgelerine gelirken, bu ekiplerden biri de İsrail Arama Kurtarma Ekibiydi. Ekip depremin merkez üstü Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların arasında kalanları sağ kurtarmış, bu anlar medyada yer bulmuştu.

Akit Gazetesi İsrail ekibini ajanlıkla suçlamıştı. Akit: Yardımsever kılıklı istihbaratçılar defoldu! İsrail ekibi 'güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden dolayı' özel jetle Türkiye'den ayrıldı. Akit ayrıca İsrail ekibi 'güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden ötürü özel jetle Türkiye'den ayrıldı. Sinonist İsrail'in bu kararı akıllara çeşitli sorular getirdi, şeklinde haber yaptı.

Bu yoruma Haber İsrael şöyle yanıt verdi: Ak-it, Israel istihbarat birimi Mossad gizli çalışır böyle yardıma gelen ekiplere ihtiyacı olmaz. Hatta sizin donunuza ihtiyacı olursa pantalonunuzu çıkartmadan onu da alabilirler. Dostlugumuz rahatsız ediyor biliyoruz. Yobaz, iğrenç ve ırkçı bir paçavra olsanız da cevap şart oldu.

İkinci bir twit atan site, 'Bu acı günlerde iki ülke halkının birbirine olan desteği ve güveni; Kaybederken kazanılan en önemli unsur kanımca. Bundan en çok kimlerin rahatsız olduğunu gördükçe bu dostluğun önemi daha da netleşiyor. Allah Türkiye'ye başka acı keder vermesin...Haber Israel.' diye paylaşım yaptı