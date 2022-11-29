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İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 5 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 06:34
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İstanbul Atlas Üniversitesi Profesör, Doçent, ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi ise 13 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz insan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.'' denildi.

*ingilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

ilan Başlama Tarihi : 29.11.2022

ilan Bitiş Tarihi : 13.12.2022

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
- Başvuru Dilekçesi
- Başvuru Formu
- YÖK Formatında Özgeçmiş
- Diploma Fotokopileri

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
- Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)
- Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
- Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

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