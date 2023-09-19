İstanbul Barajları kurumak üzere. Doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü

İstanbul'daki barajlarda artık bu fotoğraftan eser yok..

Bol suyun olduğu barajlar artık kurudu ya da kurumak üzere. Bu hale geldi. Hayvanlar otluyor artık.

İstanbul'da bugün yani 19 Eylül günü barajların ölçülen doluluk oranları kritik seviye olan yüzde 25'in bile altına düştü. Bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 24.97 olarak tespit edildi.

İstanbul'daki bazı barajların doluluk oranı ise yüzde 0,50'nin bile altına indi. Kısacası kurudu. O barajlardaki doluluk oranı, Papuçdere Barajı'nda yüzde 0,74, Elmalı Barajı'nda yüzde 0,72, Istranca'da yüzde 0,51 ve Kazandere'de de yüzde 0,39 ölçüldü.

İstanbul'daki diğer barajlardaki doluluk oranı ise şöyle

Ömerli..........................Yüzde 59,33

Darlık............................Yüzde 19,13

Terkos............................Yüzde 9,07

Sazlıdere........................Yüzde 4,04

Büyükçekmece...............Yüzde 0,31

Alibeyköy.........................Yüzde 2,74