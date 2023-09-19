İstanbul Barajları kurumak üzere. Doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü

İstanbul'da barajlar kuruyacak seviyeye geldi. Barajların doluluk oranı kritik seviye olan yüzde 25'in altına düştü. Bazı barajlarda ise bu oran yüzde 0,50'nin bile altına bile indi.

İstanbul Barajları kurumak üzere. Doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü

İstanbul'daki barajlarda artık bu fotoğraftan eser yok..

istanbul-bara333445556.jpg

Bol suyun olduğu barajlar artık kurudu ya da kurumak üzere. Bu hale geldi. Hayvanlar otluyor artık.

istanbul-barajlarirkkk5k56677.jpg

İstanbul'da bugün yani 19 Eylül günü barajların ölçülen doluluk oranları kritik seviye olan yüzde 25'in bile altına düştü. Bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 24.97 olarak tespit edildi.

baraj-doluluk-orani4455.jpg

İstanbul'daki bazı barajların doluluk oranı ise yüzde 0,50'nin bile altına indi. Kısacası kurudu. O barajlardaki doluluk oranı, Papuçdere Barajı'nda yüzde 0,74, Elmalı Barajı'nda yüzde 0,72, Istranca'da yüzde 0,51 ve Kazandere'de de yüzde 0,39 ölçüldü.

kritik-seviye222333.jpg

İstanbul'daki diğer barajlardaki doluluk oranı ise şöyle

Ömerli..........................Yüzde 59,33

Darlık............................Yüzde 19,13

Terkos............................Yüzde 9,07

Sazlıdere........................Yüzde 4,04

Büyükçekmece...............Yüzde 0,31

Alibeyköy.........................Yüzde 2,74

İlgili Haberler
Metrobüsün yürüyen merdivenlerine suikast yapan halk düşmanlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Utanmadan bir de kutlama yaptılar
Reha Muhtar'ın acı günü. Babasını kaybetti
AKP'li Mustafa Şen’den ‘ikinci tur’ çıkışı: Rezil olduk, yerin dibine battık
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi Spor
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı Güncel
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar Güncel
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı” Magazin
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı”
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret?
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti Güncel
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti Güncel
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti