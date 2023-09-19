Metrobüsün yürüyen merdivenlerine suikast yapan halk düşmanlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Utanmadan bir de kutlama yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımaların yürüyen merdivenlerini bozan şahısların görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

İBB, bu kez de 17 Eylül Pazar günü Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nın yürüyen merdivenlerini bozan kişilerin güvenlik kamerası görüntülerini ortaya çıkardı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, yürüyen merdiveni durduran kişilerin kutlama yaptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İBB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı Tarih : 17.09.2023 İstanbul’un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, şahıslarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

İBB Haber, daha önce de M1 Yenikapı-İstanbul Havalimanı Metro hattında yürüyen merdivene yapılan sabotajı gösteren bir video paylaşmıştı. Videoda iki çocuğun merdiveni durdurduğu, saniyeler sonra merdivene gelen birinin ise çalışmayan merdivenleri çektiği görülmüştü.