Reha Muhtar'ın acı günü. Babasını kaybetti

Ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın yoğun bakımda yaşam mücadalesi veren 93 yaşındaki babası Cemal Muhtar hayatını kaybetti. Muhtar, acılı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Reha Muhtar'ın acı günü. Babasını kaybetti

Ünlü haber spikeri ve gazeteci Reha Muhtar bugün acı günü. Muhtar'ın bir süreden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutulan babası Cemal Muhtar 93 yaşında hayata veda etti. Muhtar acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MUHTAR ACI HABE ÇOCUKKEN FUTBOL OYNADIĞI YERDE DUYDU

Babasını kaybeden Reha Muhtar'ın paylaşımı şöyle:

"ALLAH Var Mı?.. VAR… Sabah Uzun Yıllar Sonra 7 Yaşında Futbol Oynadığım Sahaya Gittim. Üzerine Benzinci Yapılmıştı. İstinye’de. Babam Yanımda Durur Seyrederdi Beni. Benzincide Telefon Geldi. 7 Yaşında Seni Futbol Oynarken Seni Seyreden Baban Öldü Dediler. Allah’ın Rahmeti Babam."

Reha Muhtar sosyal medya hesabından ayrıca babasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

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