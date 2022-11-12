İstanbul Baypaş personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Baybaş temizlik personeli alacak.

Son başvuru tarihi 13 kasım 2022

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- T.C. vatandaşı olmak

2- En az 1 yıl aynı iş kolunda tecrübeli personel

3- Bayrampaşa'da ikamet eden

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Resimli özgeçmiş

