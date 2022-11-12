İstanbul Baypaş personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Baybaş temizlik personeli alacak.
Son başvuru tarihi 13 kasım 2022
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- T.C. vatandaşı olmak
2- En az 1 yıl aynı iş kolunda tecrübeli personel
3- Bayrampaşa'da ikamet eden
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Resimli özgeçmiş
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