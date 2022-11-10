10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Atatürk'e her fırsatta hakaret eden Yeni Akit, sayfalarını Atatürk ilanlarıyla doldurdu. İşte Akit'e ilan veren Devlet k

Atatürk'e her fırsatta hakaret eden Yeni Akit, sayfalarını Atatürk ilanlarıyla doldurdu. İşte Akit'e ilan veren Devlet kurumları. Seçim yaklaştı Atatürkçü oldular

Cumhuriyetimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e her fırsatta hakaret eden Yeni Akit, 10 Kasım’da sayfalarını bir kez daha Atatürk ilanlarıyla doldurdu. Devlet kurumları Akit'e ilan vermek için adeta yarıştı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:10
Takip Et

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e her fırsatta hakaret eden Yeni Akit, sayfalarını Atatürk ilanlarıyla doldurdu. Seçim yaklaştı Atatürkçü oldular. İşte Akit'e ilan veren Devlet kurumları

Atatürk'e her fırsatta hakaret eden Yeni Akit, sayfalarını Atatürk ilanlarıyla doldurdu. İşte Akit'e ilan veren Devlet kurumları. Seçim yaklaştı Atatürkçü oldular
+
Aa
-

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü. 10 Kasım’da saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurt yasa bürünürken yandaşlıkta sınır tanımayan gerici Yeni Akit Gazetesi bir 10 Kasım’da daha Türk halkını provoke etti.



Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu gün “Mustafa Kemal alkole bağlı sirozdan hayatını kaybetti” haberi hazırlayan Yeni Akit Gazetesi, imza attığı skandal büyük tepki çekince haberi apar topar kaldırmak zorunda kaldı.



Akit bunu her sene yaparken kişi ve kuruluşlardan da 10 Kasım ilanları almaktan imtina etmiyor! 15 sayfalık bugünkü Yeni Akit Gazetesi’ne baktığımızda tam 5 adet 10 Kasım ilanıyla karşılaşıyoruz. İlanları verenlerin Yıldız Holding harici Devlet kurumu olması ise dikkat çekici.



İşte Yeni Akit Gazetesi’nin bugünkü sayfalarında yer alan 10 Kasım ilanları:

2. sayfa - VakıfBank

3. sayfa - Yıldız Holding

4. sayfa - Halkbank

7. sayfa - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok

15. sayfa - Türk Telekom

yenicaggazetesi.com.tr
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali Kocabaş
10.11.2022 16:43
Allah Kitabı Kur'an ı anlaşılması için göndermiştir. Atatürk Kur'an ın anlaşılmasını sağlamak için zamanın din alimi Elmalılı Hamdi Yazır'a mealini yazdırıp anlaşılmasını sağlamıştır.  
 
mmt
10.11.2022 14:48
dini kullanan münafıklardan değildi.şu yeni akite söylesinler.  
 
Yurttas
10.11.2022 14:42
Adi yeni safak' ruhlari hala zifiri karanlik  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
6
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
7
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Avukata omuz attı hakim tutuklama kararı verdi. Can Atay üç gün hapis yatacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
﻿Ukrayna'dan Rusya açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.