Atatürk'e her fırsatta hakaret eden Yeni Akit, sayfalarını Atatürk ilanlarıyla doldurdu. İşte Akit'e ilan veren Devlet kurumları. Seçim yaklaştı Atatürkçü oldular

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü. 10 Kasım’da saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurt yasa bürünürken yandaşlıkta sınır tanımayan gerici Yeni Akit Gazetesi bir 10 Kasım’da daha Türk halkını provoke etti.







Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu gün “Mustafa Kemal alkole bağlı sirozdan hayatını kaybetti” haberi hazırlayan Yeni Akit Gazetesi, imza attığı skandal büyük tepki çekince haberi apar topar kaldırmak zorunda kaldı.







Akit bunu her sene yaparken kişi ve kuruluşlardan da 10 Kasım ilanları almaktan imtina etmiyor! 15 sayfalık bugünkü Yeni Akit Gazetesi’ne baktığımızda tam 5 adet 10 Kasım ilanıyla karşılaşıyoruz. İlanları verenlerin Yıldız Holding harici Devlet kurumu olması ise dikkat çekici.







İşte Yeni Akit Gazetesi’nin bugünkü sayfalarında yer alan 10 Kasım ilanları:



2. sayfa - VakıfBank



3. sayfa - Yıldız Holding



4. sayfa - Halkbank



7. sayfa - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok



15. sayfa - Türk Telekom



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