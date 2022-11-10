Dilan Çiçek Deniz iki projeden birine 'evet' diyecek. ''Senaryo okuyorum''

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Başrolünde olduğu ‘Kusursuz Kiracı’ erken final yapan oyuncu, birçok teklif geldiğini belirterek "Hem TV hem de dijital platformların projeleri var. Şu günlerde senaryo okuyorum, karar aşamasındayım." dedi.
Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla da dikkat çekti.
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