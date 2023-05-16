İstanbul biletini alan ilk takım Inter. Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları finalde!

Mirza Şeker, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında oynanan Inter-Milan maçını yazdı.

İstanbul biletini alan ilk takım Inter. Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları finalde!

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, Milan'ı konuk etti.
İlk maçı Inter 2-0 kazanmış, bu maça büyük avantaj yakalamıştı.
İstanbul'a gelecek ilk takımdan birisini belirleyecek kritik 90 dakikaya Inter etkili başladı.
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maçta ilk 11'de yerini aldı.
Inter'in maçın başında oyunu kontrol altına almasına izin vermeyen Milan, yaptıkları pozisyonlarla gol aradı.
Geçen maç oynamayan Rafael Leao'nun da geri dönüşü Milan'ın hücum opsiyonunu arttırdı.
Leao demişken, ilk yarıda fazla etkili bir oyun ortaya koyamadı.
Onun bilinen o driblingleri, adam eksiltmeleri ve çalımlarını göremedik.
38. dakikada bir kere denedi. O pozisyonda da top ağlara gidecekti nerdeyse.
İlk yarıyı iki takım birbirine denk götürdü desek yanlış demiş olmayız.
Inter ilk yarıda zorunlu değişiklik yaptı. Sakatlığı yüzünden oyuna devam edemeyen Mkhitaryan, 44. dakikada yerini Brozovic'e bıraktı.

İkinci yarı da ilk yarı gibi golsüz devam etti.
Milan'ın gole ihtiyacı olduğu için tüm riskleri almaya başlasa da golü bulamadı.
Pioli'nin yedeklerinde skoru değiştirecek fazla seçenek olmadığı için oyuncu değişikliği yapmadı.
Zaman geçtikçe Inter oyunu duraklatmaya, skor avantajını korumaya ve oyunu soğutmaya çalıştı.
Inter, Milan'a hiç boşluk vermedi ve harika bir savunma yaptı. Inzaghi'nin planı kusursuz işledi.

INTER, MILAN'IN UMUTLARINI YERLE BİR ETTİ
Bol pozisyonlu, çekişmeli geçen maçta eksik olan tek şey geldi. Inter, Arjantinli golcüsüyle, kaptanı Lautaro Martinez'le 1-0 öne geçti.
Oyuna 66'da giren Lukaku'nun güzel pasıyla boş kalan Martinez, kaleci Maignan'ın kapattığı köşeden topu ağlara yolladı.
Bu gol sonrası Guiseppe Meazza yıkıldı.
Golü atan ve avantajı iyice eline alan Inter, oyunu soğuttu.

İLK FİNALİST INTER
2-0'ın rövanşında biten 0-0'lık sonuçla Inter, 3-0'lık toplam skorla adını finale yazdırdı ve İstanbul biletini kaptı.
Inzaghi'nin öğrencileri, yarın oynanacak Manchester City-Real Madrid maçının galibini bekleyecek.
Gerçek şu ki İstanbul'da harika bir final bizleri bekliyor.
Milan ise eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi ve yarı finale kadar harika geldi. Finale çıkamadı ama büyük bir başarıya imza attılar...
Inter'i tebrik ediyorum...
Yarın oynanacak maçı heyecanla bekliyoruz...

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