İzmir'de liseli öğrencilerden Cumhuriyet balosu. Helal olsun size Cumhuriyet'in çocukları

Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yurdun çeşitli noktalarında törenler düzenlenirken, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenciler cumhuriyet balosu ile kutlamalara katıldı.
Öğrencilerin okul bahçesinde sergiledikleri vals gösterisi izleyenlerin tüylerini diken diken etti.(Odatv)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.