Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Cumhuriyet Bayramında Gelibolu’lara, türküleriyle coşkulu bir gece yaşattı

Cumhuriyet’in ilanının 99. Yıldönümü, Gelibolu ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Orman Bölge Şefliği önünde başlayan fener alayı, konser alanına kadar devam etti.

Fener alayına katılan binlerce kişi, ellerine Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile marşlar söyleyerek yürüdü.

Fener alayının ardından, Cumhuriyet konserinin ilk bölümünde klarnet üstadı Tarkan Sayan ve arkadaşları sahne alarak, Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve Rumeli türküleri seslendirdi. Ardından sahne alan sanatçı Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Gelibolu’lara, türküleriyle coşkulu bir gece yaşattı.

Konserde izleyicileri coşturan Türkü Akbayram’a minyatür bir Atatürk büstü hediye eden Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ''Biz Cumhuriyetten, faziletten söz ediyoruz ya, Cumhuriyet ne demektir. Tam 99 yıl önce sarayın saltanatının elinden alınıp, halka verilen, halkının kendi kendini yönetmesi şeklinde olan bir yönetim biçimidir. Türkü Akbayram’ın, türküleriyle ezgileriyle dinleyeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'' dedi