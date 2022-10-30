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Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Cumhuriyet Bayramında Gelibolu’lara, türküleriyle coşkulu bir gece yaşattı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlenendi. Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Gelibolu’lara, türküleriyle coşku dolu bir gece yaşattı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 13:36
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Türkü Akbayram, Cumhuriyet Bayramında Gelibolu’lara, türküleriyle coşkulu gece yaşattı

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Cumhuriyet Bayramında Gelibolu’lara, türküleriyle coşkulu bir gece yaşattı
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Cumhuriyet’in ilanının 99. Yıldönümü, Gelibolu ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Orman Bölge Şefliği önünde başlayan fener alayı, konser alanına kadar devam etti.

Fener alayına katılan binlerce kişi, ellerine Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile marşlar söyleyerek yürüdü.

Fener alayının ardından, Cumhuriyet konserinin ilk bölümünde klarnet üstadı Tarkan Sayan ve arkadaşları sahne alarak, Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve Rumeli türküleri seslendirdi. Ardından sahne alan sanatçı Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Gelibolu’lara, türküleriyle coşkulu  bir gece yaşattı.  

Konserde izleyicileri coşturan Türkü Akbayram’a minyatür bir Atatürk büstü hediye eden Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ''Biz Cumhuriyetten, faziletten söz ediyoruz ya, Cumhuriyet ne demektir. Tam 99 yıl önce sarayın saltanatının elinden alınıp, halka verilen, halkının kendi kendini yönetmesi şeklinde olan bir yönetim biçimidir. Türkü Akbayram’ın, türküleriyle ezgileriyle dinleyeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'' dedi

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