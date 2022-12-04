Kamyonet hırsızlığı kameraya anbean yansıdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Akşemsettin Mahallesi’nde 30 Kasım tarihinde yaşanan olayda R.T. isimli şahsa ait park halindeki kamyonet çalındı. R.T.’nin polise ihbarda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkali ve kimliği tespit edildi.

Park halindeki kamyonetin çevresinde bir süre zaman geçirdiği görülen hırsızın, çeşitli aparatlar yardımıyla kamyonetin kapısını açarak içeri girdiği görüldü. Şahıs, daha sonra aracı düz kontak diye tabir edilen yöntemle çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, Hoca Gıyasettin Mahallesi’nde çaldığı kamyonet ile 2 Aralık günü saat 21.00 sıralarında görüldü. Yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan K.Ö. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen kamyonet sahibine teslim edildi.

(Kaynak: İHA)