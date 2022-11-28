28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Konunun uzmanı harçtaki artış kararı sonrası uyardı. Herkesin telefonu her an çalınabilir

Konunun uzmanı harçtaki artış kararı sonrası uyardı. Herkesin telefonu her an çalınabilir

IMEI kayıt harcında yeni yılla birlikte yaşanacak yükselme konusunda uyaran cep telefonu satış bayii Korkmaz Sönmez, bu artışın yasadışı klonlama işlemlerini artırabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 04:15
Takip Et

Cep telefonu satış bayii IMEI klonlaması konusunda uyardı. Telefonunuz her an çalınabilir

Konunun uzmanı harçtaki artış kararı sonrası uyardı. Herkesin telefonu her an çalınabilir
+
Aa
-

2022 yılının sonuna kadar 2 bin 732.40 TL olan IMEI kayıt harcı (yurt dışından seyahatle getirilen telefonlarından alınan kullanım izni harcı), 2023 yılında 6 bin 91.33 TL'ye yükselmişti. Harçtaki bu yükselişin doğurabileceği sorunlarla ilgili bir uyarı geldi.

Eskişehir’de cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, bu durumun yasadışı olan IMEI klonlamayı artırabileceğini belirtti. Sönmez, "Herkesin kullandığı cep telefonu riskli olmaya başladı, her an çalınabilir duruma geldi." dedi.

Yurt dışından cep telefonu alışverişi yapan kişileri yakından ilgilendiren, yurt dışından seyahat yoluyla getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı, 2022 yılının sonuna kadar 2 bin 732.40 TL olarak uygulanıyor. Yaşanan gelişme sonrası Resmî Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2023 yılındaki IMEI kayıt ücreti 6 bin 91.33 TL olarak belirlendi. Bu artışla alakalı olarak dikkat çeken bir uyarı geldi.

"YASA DIŞI KLONLAMA İŞLEMLERİ BAŞLADI"

Eskişehir’de uzun yıllardır sıfır ve ikinci el cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, “Öncelikle bu IMEI kaydı, Avrupa ülkelerinde söz konusu değil. Global üretilen ve satılan ürün dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. IMEI kayıtlarına getirilen ücretlendirmeden sonra, yasadışı olan IMEI klonlama işlemi baş göstermeye başladı." şeklinde konuştu.

"CEP TELEFONUNUZ HER AN ÇALINABİLİR"

Rastgele seçilen bir IMEI numarası ile aktif bir telefonun numarası çalınmış oluyor. Böylelikle herkesin kullandığı cep telefonu riskli olmaya başladı, her an çalınabilir duruma geldi. Bu kayıt işleminin şöyle handikapı var, kaydettirdiğiniz cihazı tek hat ile kullanabiliyorsunuz. IMEI klonlama belli markalara yapılamıyor.

Ama klonlama işlemi gerçekleşen marka sayısı da oldukça fazla. Klonlama işlemi artabilir. Bir ay önce yapılan uygulama ile yaklaşık 7 yıl kullanılmayan cihazların IMEI numaraları iptal ediliyordu, şimdi 1 yıla düşürüldü. Bu klonlamanın önüne geçmek için güzel bir uygulama fakat çalınan numaralara bir şey yapılamıyor maalesef. Gençlerin işlerine yarayacak bir cihazı yarı fiyatına mal etmeye çalışacaklar” dedi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
2
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
4
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
7
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldü
﻿Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldü
﻿Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönüldü
﻿Bakanlık 42 bin 500 işçi ve personel alacak! İşte ayrıntılar
﻿Bakanlık 42 bin 500 işçi ve personel alacak! İşte ayrıntılar
﻿Bakanlık 42 bin 500 işçi ve personel alacak! İşte ayrıntılar
﻿İki grup çatıştı. Polis aracına kurşun isabet etti
﻿İki grup çatıştı. Polis aracına kurşun isabet etti
﻿İki grup çatıştı. Polis aracına kurşun isabet etti
﻿Kabine bugün toplanıyor
﻿Kabine bugün toplanıyor
﻿Kabine bugün toplanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.