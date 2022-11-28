Konunun uzmanı harçtaki artış kararı sonrası uyardı. Herkesin telefonu her an çalınabilir

2022 yılının sonuna kadar 2 bin 732.40 TL olan IMEI kayıt harcı (yurt dışından seyahatle getirilen telefonlarından alınan kullanım izni harcı), 2023 yılında 6 bin 91.33 TL'ye yükselmişti. Harçtaki bu yükselişin doğurabileceği sorunlarla ilgili bir uyarı geldi.

Eskişehir’de cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, bu durumun yasadışı olan IMEI klonlamayı artırabileceğini belirtti. Sönmez, "Herkesin kullandığı cep telefonu riskli olmaya başladı, her an çalınabilir duruma geldi." dedi.

Yurt dışından cep telefonu alışverişi yapan kişileri yakından ilgilendiren, yurt dışından seyahat yoluyla getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı, 2022 yılının sonuna kadar 2 bin 732.40 TL olarak uygulanıyor. Yaşanan gelişme sonrası Resmî Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2023 yılındaki IMEI kayıt ücreti 6 bin 91.33 TL olarak belirlendi. Bu artışla alakalı olarak dikkat çeken bir uyarı geldi.

"YASA DIŞI KLONLAMA İŞLEMLERİ BAŞLADI"

Eskişehir’de uzun yıllardır sıfır ve ikinci el cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, “Öncelikle bu IMEI kaydı, Avrupa ülkelerinde söz konusu değil. Global üretilen ve satılan ürün dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. IMEI kayıtlarına getirilen ücretlendirmeden sonra, yasadışı olan IMEI klonlama işlemi baş göstermeye başladı." şeklinde konuştu.

"CEP TELEFONUNUZ HER AN ÇALINABİLİR"

Rastgele seçilen bir IMEI numarası ile aktif bir telefonun numarası çalınmış oluyor. Böylelikle herkesin kullandığı cep telefonu riskli olmaya başladı, her an çalınabilir duruma geldi. Bu kayıt işleminin şöyle handikapı var, kaydettirdiğiniz cihazı tek hat ile kullanabiliyorsunuz. IMEI klonlama belli markalara yapılamıyor.

Ama klonlama işlemi gerçekleşen marka sayısı da oldukça fazla. Klonlama işlemi artabilir. Bir ay önce yapılan uygulama ile yaklaşık 7 yıl kullanılmayan cihazların IMEI numaraları iptal ediliyordu, şimdi 1 yıla düşürüldü. Bu klonlamanın önüne geçmek için güzel bir uygulama fakat çalınan numaralara bir şey yapılamıyor maalesef. Gençlerin işlerine yarayacak bir cihazı yarı fiyatına mal etmeye çalışacaklar” dedi. (İHA)