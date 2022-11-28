28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu kadarına da pes dedirten olay! Hırsızlıktan serbest kaldı, adliyeden hırsızlık yaparak çıktı

Bu kadarına da pes dedirten olay! Hırsızlıktan serbest kaldı, adliyeden hırsızlık yaparak çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de bu kadarına da pes dedirten olay yaşandı. Hırsızlık suçundan getirildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kalan 2 zanlıdan birinin çıkarken görevliye ait çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:09
Takip Et

Büyükçekmece Adliyesi’nde bu kadarına da pes dedirten olay. Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı

Bu kadarına da pes dedirten olay! Hırsızlıktan serbest kaldı, adliyeden hırsızlık yaparak çıktı
+
Aa
-

Büyükçekmece Adliyesinde bir görevlinin içinde cep telefonu ve cüzdanı bulunan çantasının çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Hırsızlığın, başka bir hırsızlık suçundan Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen E.D. ve C.B'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anda gerçekleştiği anlaşıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla çantayı masa üzerinden aldığı belirlenen C.B'yi Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

C.B. ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

 

(Kaynak: AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Oğuzhan
28.11.2022 17:02
Hocası Erdoğan normal .  
 
1950
28.11.2022 16:18
Hırsızlık ödülü verilsin diyeceğim, ama bununki küçücük, ama olmayan adaleti soyması harika bir şey vallahi  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
1
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
2
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
3
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
4
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
6
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
7
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.