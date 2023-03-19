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Et fiyatlarına zam gelecek mi? Yetkili isim açıkladı

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden (PERDER) et fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:02
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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği açıkladı: Et fiyatlarına zam gelecek mi?

Et fiyatlarına zam gelecek mi? Yetkili isim açıkladı
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Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık" denildi.

"RAMAZAN AYI SONRASINDA DA DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Açıklamada, "Bu çerçevede, kasap reyonu olan kampanyaya dahil olan üyelerimizle 20 Mart'tan itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız" ifadeleri yer aldı.

(Kaynak: Haber3)

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