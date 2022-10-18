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İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin AKP koridorlarında konuşulan rakamı canlı yayında açıkladı. Gürel, "9 bin liranın altında bir rakam düşünülmüyor, bendeki bilgi..." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:55
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TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı. İşte yılbaşındaki asgari ücret

İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin asgari ücrete 'enflasyonun üzerinde' zam yapılacağını açıklaması asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Enflasyonun karşısında maaşları eriyen milyonlarca asgari ücretli ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı.

İŞTE AKP KORİDORLARINDA KONUŞULAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Asgari ücret konusu tv100'ün gündem belirleyen programı Taksim Meydanı'nda masaya yatırıldı. Ankara kulislerinde, AK Parti koridorlarında konuşulan asgari ücreti tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel canlı yayında açıkladı.

Asgari ücrette beklentinin çok yükseldiğini belirten Gürel, "9 bin liranın altında bir rakam düşünülmüyor, bendeki bilgi..." ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ: "PATRONLAR DİL HAPI ALSIN"

Programın moderatörü Gürkan Hacır ise duyduğu rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemedi, "Ooo iyi" ifadelerini kullandı. Gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Patronlar dil hapı alsınlar" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ise, 'Asgari ücret en az 9 bin lira olacak' yazsınlar' ifadelerini kullandı.

Gürel kendisindeki bilginin 9 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Önümdeki masa sallandı, masa dayanmıyor." dedi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürel'e verdiği rakamın brüt mü net mi olduğunu sordu, Gürel ise 'net, net' cevabını verdi.

Gürel'in verdiği rakama göre asgari ücrete yüzde 64 zam gelmiş olacak.

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Emekli vatandaş
18.10.2022 14:15
Asgari ücret 15 bin olsa yine sevinmem Enflâsyonun ve zamların firenine basamadıkları surece Akar yakıt zamları durdurumadıkça hepsi hava civa.  
 
Abbas
18.10.2022 13:30
Bakın ben aylardır 10 bin olmalı diyordum, olacak, ben bilime inanıyorum, oda TÜİK i değil beni doğru çıkardı  
 
zafer partisi
18.10.2022 13:30
bir gün sonra elektriğe yüzde 130 goğalgaza yüzde 170 akaryakıta yüzde bilmem kaç kaşıkla verip kepçe ile alınır rakamların büyümesi ile enflasyonmu çözülür  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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