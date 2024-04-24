İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Eurocontrol tarafından yayınlanan 8-14 Nisan dönemine ait Avrupa Havacılık Raporuna göre, İstanbul Havalimanı bu süre zarfında günde ortalama 1428 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olarak zirvede yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla uçuş sayısında yüzde 10’luk bir artış gösteren İstanbul Havalimanı, bu sayede dünyanın en kalabalık 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.

İstanbul Havalimanı’nın ardından günde 1343 uçuş ile Amsterdam Schiphol ve 1311 uçuş ile Londra Heathrow havalimanları geliyor.