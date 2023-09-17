Bakan seçim sonrası depremi unuttu. Özhaseki “1,5 milyon riskli konut var” demişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem gerçeği gündemdeki yerini koruyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzmanlar uyarılarını sürdürürken, binlerce binanın yıkılma tehlikesi altında olduğu biliniyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ise yetersiz kalıyor. İktidar ise kentsel dönüşüm için verdiği sözleri yine unuttu.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, olası depreme ilişkin olarak İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirterek, "Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" diye konuşmuştu. Daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise “İstanbul depremi bir beka meselesidir, milli güvenlik meselesidir. 6 milyon konut var, 1.5 milyonu riskli, bunun 600 bini çok riskli, acil yıkılacak. Orada bizi engelleyecek, işimizi zorlaştıracak ne varsa ki onların hepsinin hazırlığı var. Şimdi yasaya da bunları koymaya çalışıyoruz. Bazen itirazlarla yürütmeyi durdurmalarla sonra engellenen bir yapı da çıkıyor. Orada eğer yarıdan fazla vatandaş bu evi dönüştürelim diyorsa artık bizim çok hızlı bir şekilde davranmamız gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Riskli binaların yıkımı ve dönüşümü için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak İstanbul'a özel bir yasa çıkarılacağını söyleyen Özhaseki, aradan geçen 1 buçuk ayda sözlerini unuttu. Öte yandan 'olağanüstü toplantı' için çağrılması beklenen Meclis, 2 hafta sonra açılıyor.

Önceki gün Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yapan Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün üç paydaşı olduğunu söyleyerek, bunların bakanlık, belediye ve vatandaşlar olduğunu ifade eden Özhaseki, geçtiğimiz aylarda Meclis açıldığında çıkarılacağını söylediği 'yasa'dan bahsetmemesi dikkat çekti.

İMAMOĞLU DA 'KANUN' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni bakan Özhaseki'yle, İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili görüştüklerini ve 'gerekirse kanun çıkarılacağı' yönünde uzlaşıya vardıklarını söylemişti.

İmamoğlu, "Bu konuda bazı prensip kararlar aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konusu bir deprem konseyi, kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde, bütünlükçü sistemde ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul’a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara’ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık." ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA BİNLERCE RİSKLİ BİNA VAR

İstanbul'da yıllardır 7 ve üzerinde büyüklüğe sahip bir deprem bekleniyor. Megakent, bu büyüklükte bir depreme hazır değil. Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul'daki riskli yapılarla ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da Ocak 2023 itibariyle toplam 142 riskli alanda, 207 bin riskli yapı belirlendiğine dikkat çekmişti. Gökce, “Söz konusu riskli binaların yüzde 30'nun yapım yılı 2000 ve sonrası. 99 depremi sonrası değişen yönetmeliklere göre yapılmış olmalarına karşın sorunlu görünüyorlar. İlçelere göre dağılımı ise yüzde 40'nın Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de olmak üzere batı koridorunda yer alıyor” diye konuşmuştu.