İstanbul Metro Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Metro Aş, Yurt Dışı Satın Alma Uzmanı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 28 kasım 2022 olarak açıklandı

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinden, mezun.

*İleri düzey İngilizce bilmek. (Okuma, yazma, konuşma ileri seviye)

*Planlama ve organizasyon yetenekleri güçlü,

*İş disiplinli, takip yeteneği güçlü,

*Office programlarına hâkim,

*SAP satınalma modülleri hakkında bilgi sahibi

*Satınalma departmanında en az 5 yıl deneyimli,

*Uluslararası lojistik ve gümrük organizasyonları konusunda bilgi sahibi

*Yurtdışı, yurt içi seyahat edebilecek,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.