İstanbul Metro Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Metro Aş, Yurt Dışı Satın Alma Uzmanı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 28 kasım 2022 olarak açıklandı
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinden, mezun.
*İleri düzey İngilizce bilmek. (Okuma, yazma, konuşma ileri seviye)
*Planlama ve organizasyon yetenekleri güçlü,
*İş disiplinli, takip yeteneği güçlü,
*Office programlarına hâkim,
*SAP satınalma modülleri hakkında bilgi sahibi
*Satınalma departmanında en az 5 yıl deneyimli,
*Uluslararası lojistik ve gümrük organizasyonları konusunda bilgi sahibi
*Yurtdışı, yurt içi seyahat edebilecek,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.