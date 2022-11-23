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İstanbul Metro Aş. işçi alacak

İstanbul Metro Aş, Yurt dışı satın alma uzmanı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 kasım 2022 olarak açıklandı

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:12
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İstanbul Metro Aş. Yurt dışı satın alma uzmanı alacak

İstanbul Metro Aş. işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Metro Aş, Yurt Dışı Satın Alma Uzmanı olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.
 Son başvuru tarihi 28 kasım 2022 olarak açıklandı

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinden, mezun.
*İleri düzey İngilizce bilmek. (Okuma, yazma, konuşma ileri seviye)
*Planlama ve organizasyon yetenekleri güçlü,
*İş disiplinli, takip yeteneği güçlü,
*Office programlarına hâkim,
*SAP satınalma modülleri hakkında bilgi sahibi
*Satınalma departmanında en az 5 yıl deneyimli,
*Uluslararası lojistik ve gümrük organizasyonları konusunda bilgi sahibi
*Yurtdışı, yurt içi seyahat edebilecek,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

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