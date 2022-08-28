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İstanbul Şişli'de bina çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul Şişli'de 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 07:44
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 08:30
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İstanbul Şişli'de bina çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul Şişli'de bina çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi
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İHA'da yer alan bilgilere göre, Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü. Park halindeki ticari araç çöken duvarın altında kalırken, kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi çalışma yaptı.

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak’ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü.

Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.
Sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti

Binanın iki duvarının sokağa çöktüğü esnada sokakta ve bina içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Aynı zamanda yan binalarda da çatlaklar oluştu

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri metruk binanın içerisinde arama çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, duvarı olmayan ve metruk binanın duvarıyla kapanan bir bina da duvar yıkılmasıyla açığa çıktı.

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Deli İbrahim
28.08.2022 08:08
Ülkenin çağ dışı manzarasına bakın. Binalar daha deprem olmadan çöküyor. Avrupa hâlâ kıskanıyor müdür.  
 
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