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Şişli'de bir kadın iş hanında kendini astı

İstanbul Şişli'de bir intihar vakası yaşandı. 5 katlı bir iş hanında bir kadın kendini astı. Olayın görgü tanığı, "Aşağıya baktığımda kendini asmış bir kadın gördüm. Ben ilk olarak erkek sandım. Sonrasında aşağıya inmedim." dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 17:40
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İstanbul Şişli'de bir kadın iş hanında kendini astı

Şişli'de bir kadın iş hanında kendini astı
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Olay, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanının 3'üncü katındaki konfeksiyon atölyesinde çalışanlar, binanın 2'nci katındaki merdiven korkuluklarına asılmış halde bir kadın gördü. Çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kısa süre sonra olay yeri inceleme ekipleri de binaya gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kadının cesedi cenaze aracına konularak Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



“Merdivende kendini asmış kadını gördüm”
Kadının cesedini fark eden Hüseyin Çelik, “Aşağıya indim. Merdivenin orada telefon ve cüzdan vardı. Aşağıya baktığımda kendini asmış bir kadın gördüm. Ben ilk olarak erkek sandım. Sonrasında aşağıya inmedim. Yukarı çıktım tekrar. Hemen polisi aradım ve polisler geldi. Daha doğrusu ambulans geldi önce. Onlar kontrol etti ve ölmüş dediler. Biz de dışarıda beklemeye başladık. Polis ekipleri tanıyor musun diye cesedi gösterdiler. Baktım, tanımıyorum” diye konuştu.

Ölen kadının kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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