İstanbul Valisi AKP’li trole hesap verdi

İstanbul’un göbeğinde dün gerçekleştirilen yürüyüşte, Cumhuriyet açıkça hedef alınırken, hilafet bayrağı taşıyan bir şahsa yumruk atan genç, özellikle AKP’li trollerin sosyal medyadaki baskısıyla tutuklandı.

Üniversite öğrencisi E.A.’ya yönelik yapılan baskıların başında ise trol isim Furkan Bölükbaşı geldi. Bölükbaşı gün boyunca yaptığı paylaşımlarla provokasyonuna devam etti.

Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yumruklu saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i hedef alarak, ‘‘Atatürk konusundaki hassasiyetinizi Kelime-i Tevhid’e yapılan açık saldırıda da bekliyoruz.

Bu ülkede Allah kelamını elinde taşıyan bir vatandaşımızın yediği yumruk hassasiyetinizi hak etmiyor mu?’’ şeklinde adeta hesap sordu.

Bu paylaşıma ise İstanbul Valisi Davut Gül’den cevap geldi. Furkan Bölükbaşı’na adeta hesap veren Gül, ‘‘Yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir’e saldıran E.A. yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçmiş olsun’’ ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu duruma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken, Davut Gül’ü AKP’nin trolüne hesap vermekle eleştirdiler.

AKP’li trol Furkan Bölükbaşı ise gelen tepkiler üzerine daha sonra bu paylaşımını sildi.

‘İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜ’ PROVOKASYONUNU YAPMIŞTI

Sosyal medyada yaptığı provokasyonlarla ve yazdıklarıyla sık sık gündem olan trol Furkan Bölükbaşı’nın, İsrail’in bir hastaneyi bombalaması sonucu, İstanbul’da halkı kışkırtarak sokağa dökmesi ise çok konuşulmuştu.

Furkan Bölükbaşı Gazze’de yaşanan bombalama olayı sonrası herkesi İsrail Büyükelçiliği önüne çağırdı. Burada yaşanan protestolar sonucu sokağa inen grup emniyet güçlerine ve konsolosluğa taş yağdırmış; sopa, meşale ve havai fişekli saldırılarda bulunmuştu. Olaylar sırasında 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan olaylara rağmen ise Furkan Bölükbaşı hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı.

FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Furkan Bölükbaşı’nın daha önce ise Fethullah Gülen’in “Genç Siviller” oluşumunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Bölükbaşı, ‘Genç Siviller’ yapılanmasıyla, 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan bir diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.

Ayrıca, AKP’li trol Furkan Bölükbaşı, Ekşi Sözlük'te Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası alırken, bu cezayı “Şeref madalyası” olarak nitelemişti. Bölükbaşı, “'Atatürk’ü sevmiyorum dediğim için ceza aldım” ifadelerini kullanmıştı.