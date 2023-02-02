2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın manevi oğluyum' diyerek dolandırıcılık yaptı

'İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın manevi oğluyum' diyerek dolandırıcılık yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın manevi oğlu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan şüpheli hakkında ''kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:02
Takip Et

'İstanbul Valisi Yerlikaya’nın manevi oğluyum' diyerek dolandırıcılık yaptı. 10 yıl hapsi istendi

'İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın manevi oğluyum' diyerek dolandırıcılık yaptı
+
Aa
-

AA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Bekir Ş.'nin, Sarıyer sahilinde tekne sahiplerine yer temin etme ve teknelerini bağlama konusunda yardımcı olduğu anlatıldı.

Sanık Erdal O.'nun, eylül ayında Bekir Ş.'ye limanda yer olmaması nedeniyle bağlamakta zorlandığı teknelerle ilgili yardımcı olabileceğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın manevi oğlu olarak tanıtıp para talebinde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, müştekinin sanığa 3 parça halinde 9 bin 500 lira gönderdiği, 5 bin lira da elden verdiği ifade edilerek, bunların karşılığında sanığın vadettiği hiçbir yardımı yapmadığı belirtildi.

Müşteki Bekir Ş.'nin ve olayı duyan İstanbul Valisi Yerlikaya'nın şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı aktarılan iddianamede, sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve kendisini valinin oğlu olarak tanıtmadığını savunduğu anlatıldı.

İddianamede, sanığın, hileli eylemleriyle kendisini kamu görevlisi valinin oğlu olarak tanıtarak müştekiyi aldattığı gerekçesiyle "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.