5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı

Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı

Meteoroloji kahini Kerim Ökten İstanbul’da karın yayılacağı saati açıkladı. Ökten, saat 16.00’a kadar karın kent geneline yayılacağını söyledi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 13:24
Takip Et

İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı

Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
+
Aa
-

Meteoroloji’nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kentin bazı kesimlerinde yağış kar şeklinde devam ederken beklenen kar yağışının İstanbul geneline ne zaman yayılacağı merak konusu oldu.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten kar yağışının İstanbul geneline saat 16.00’dan sonra yayılmasının beklendiğini söyledi. Ökten, fırtınanın yarın sabah saat 7’ye kadar etkili olmasının ön görüldüğünün altını çizdi.

Kerem Ökten’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Akşam 4'te kar il geneline yayılacak. Akşam maç saati boğazda kar etkisini artıyor. Gece 2'de boğaz ve Avrupa yakası yoğun. Avrupa yakasında sabah 5'e kadar, Silivri tarafında sabah 10'a kadar yoğun. Fırtına yarın sabah 7'ye kadar şiddetli..."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
2
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
4
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
6
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
7
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.