Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı

Meteoroloji’nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kentin bazı kesimlerinde yağış kar şeklinde devam ederken beklenen kar yağışının İstanbul geneline ne zaman yayılacağı merak konusu oldu.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten kar yağışının İstanbul geneline saat 16.00’dan sonra yayılmasının beklendiğini söyledi. Ökten, fırtınanın yarın sabah saat 7’ye kadar etkili olmasının ön görüldüğünün altını çizdi.

Kerem Ökten’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Akşam 4'te kar il geneline yayılacak. Akşam maç saati boğazda kar etkisini artıyor. Gece 2'de boğaz ve Avrupa yakası yoğun. Avrupa yakasında sabah 5'e kadar, Silivri tarafında sabah 10'a kadar yoğun. Fırtına yarın sabah 7'ye kadar şiddetli..."