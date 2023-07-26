Güneşten kerteriz alan adam Kerem Ökten aşırı ısınan deniz suyu yüzünden olacakları açıkladı

Kuzey Yarım Küre rekor sıcaklıklarla boğuşurken ABD, Avrupa ve Çin’den bu rekorlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Küresel iklim krizi tüm dünyada derinleşirken, Türkiye’de bu durumdan yoğun olarak etkileniyor. Bugün için özellikle Marmara Bölgesi için peş peşe sıcaklık uyarıları yapılırken, uzmanlar bunaltıcı hava hareketleri için vatandaşları uyarıyor.

Hava sıcaklıklarının zirve yaptığı bu günlerde deniz suyu sıcaklıkları da rekor seviyelere gelmiş durumda. Artan deniz suyu sıcaklıklarının beraberinde bir dizi felaket getireceği de uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

''SONBAHARDA TEHLİKELİ HAVA OLAYLARI OLABİLİR''

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de yükselen deniz suyu sıcaklıklarına dikkat çekerek, gelecekte olacakları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ökten paylaştığı gönderide, ‘‘Ege'de deniz suyu çok ısındı. Selanik'te 30 dereceye yükseldi. Atina'da 28.6, İzmir'de 28.5 derece. İlerleyen günlerde daha da artar. Bu durum Sonbahar'da tehlikeli hava olaylarına sebep olabilir. Aşırı yağışlar ve fırtınalar görülebilir...’’ ifadelerini kullandı.

‘ANİ SELLER DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ ARTMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR’

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Serdar Aksan da, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kızıldeniz’den gelen istilacı türlerin Akdeniz ve Karadeniz’de görülmeye başlandığını söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının artmasının sonuçlarına değinen Aksan, “Bu 2 şekilde değerlendirilebilir. Atmosferik olayların ortaya çıkmasına sebep olacak ki; zaten geçtiğimiz yıllarda da gördüğümüz bu hortum ya da şiddetli fırtınalar, hatta bu yaşadığımız ani seller yine bu suyun buharlaşması, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla ilişkilendirilebilir. Tabii bunun yanı sıra bir de canlılar açısından değerlendirmemiz lazım bu durumu. Özellikle Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile birlikte Akdeniz'e, Akdeniz yoluyla da bizim denizlerimizi istila eden birçok tür var. Bunlar sıcak denizlerden gelen canlılar. Bizim deniz suyu sıcaklıklarımızın artmasıyla birlikte de daha rahat bir şekilde bizim denizlerimizde yayılış gösterebiliyorlar. Bunlardan en çok dikkat çeken balon balıkları, aslan balıkları sayılabilir bunların içinde. Aynı zamanda da deniz suyu sıcaklığının artması bizim yerel türlerimizin de alışık oldukları ortamdan kopmaları ya da alışık oldukları deniz suyu sıcaklıklarından, tuzluluklarından kopmalarına ve artık eskisi kadar iyi uyum sağlayamamalarına neden oluyor” diye konuştu.